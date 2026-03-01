お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、かつてのギャラ格差について明かす場面があった。もう十数年前のこと。正月三が日の営業でブラックマヨネーズ、サンドウィッチマン、オードリーがそれぞれ別の日に出演したことがあったという。「後日みんなでやる番組があって、何となくギャラの話聞いたら体真っ白になるくらい違った」と小杉。伊達みきお