SMILE-UP.社が公式サイトで、故ジャニー喜多川氏による性被害への補償について「受付体制の変更のお知らせ 及び 早期のご申告・ご連絡のお願い」と、題した文書を公表しました。 【写真を見る】【 SMILE-UP. 】故ジャニー喜多川氏による性被害への補償「6月以降の補償のご申告につきましては、心のケア相談窓口に一本化」公式サイトでは「弊社は、故ジャニー喜多川による性加害問題について、再発防止特別チームからの提