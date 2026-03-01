関西若手漫才師の登竜門となる読売テレビ『第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、3月1日に生放送（後3：00〜※関西ローカル／TVer生配信）され、コンビのぐろう家村涼太、高松巧）が優勝した。【写真】『ytv漫才新人賞』優勝のぐろう100万円を獲得！『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。年間を通じたバトルが特徴で、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が、ファイナルとな