東京電力ホールディングスは１日、管内で初めてとなる再生可能エネルギーの出力制御を実施した。好天による気温の上昇で、太陽光の発電量が増加した一方、暖房需要が低下した。出力制御は、太陽光と風力の電源を運営する主な発電事業者に指示し、１日午前１１時から午後４時に実施した。制御した出力は、最大で原発１基分に相当する１１８万キロ・ワットに上った。日曜日で、企業活動による電力需要が小さかったことも影響した