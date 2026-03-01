J2湘南は1日、平塚市内で臨時株主総会を開き、新経営陣を承認した。続く取締役会で雲出哲也氏（湘南営業本部長）を代表取締役社長に選任。大多和亮介代表取締役、真壁潔元会長らは退任した。また、フジタOBで、湘南やなでしこジャパンの監督を務めた上田栄治氏が取締役に選任され、女子チームを担当することになった。湘南は昨年12月に、筆頭株主のライザップグループが経営陣を刷新したが、2月20日にフジタなどが出資したAuth