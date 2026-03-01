ゴール直前、思わず声が出てしまった。デビュー３年目の長浜鴻緒騎手（２０）＝美浦・根本＝が、中山５Ｒをサザンテイオー（牡３歳、美浦・根本）で制し、３月３日付けで定年退職する師匠・根本康広調教師（７０）へ恩返しの勝利を届けた。「まじで恩返ししたい−」。２月上旬、記者に届いたメッセージだ。８７年にメリーナイスで日本ダービーを制した根本師は先月、ダービージョッキートークショーに登壇。ファンからダービー