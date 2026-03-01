2月28日夜、秋田県の国道で車同士が正面衝突する事故があり、8歳の女の子が亡くなりました。事故があったのは秋田・三種町の国道7号線で、2月28日午後10時半ごろ、51歳の女性が運転する普通乗用車が対向車と正面衝突しました。この事故で、女性の娘で助手席にいた小学生の小澤華子さん（8）が首などを強く打ち能代市内の病院に運ばれ、死亡が確認されました。また女性のほか、対向車の女性と男の子も軽いけがをしました。警察は女