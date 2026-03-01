侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）が１日に京セラドームで行われた全体練習に参加。グラウンドをせわしなく「回遊」し、「球拾い」からナインとのコミュニケーションまで精力的に活動した。この日にチームとともに名古屋から大阪へ入った大谷は、１４時半にチームバスで球場入り。チームシャツとキャップをかぶったラフな姿で練習に参加すると、終始リラックスした表情を浮かべながら汗を流した。吉田らメジャー組の野手が打