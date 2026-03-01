モデルの押切もえが1日にインスタグラムを更新し、オフショットを公開。ドアラとの2ショットを披露すると、ファンから「かわいい」「ツーショットいいなあ」といった反響が寄せられた。【写真】押切もえとドアラの2ショット押切が「3月ですね」と投稿したオフショットには、白ブラウス姿でカメラに微笑みかけるソロショットや夫の涌井秀章が所属する中日ドラゴンズのマスコット・ドアラとピースサインで並ぶ2ショットなどが収