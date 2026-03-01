西園正都調教師（７０）＝栗東＝は、最終日に１１頭出しの大攻勢をかけたが、勝利をつかむことはできなかった。ラストランとなったＪＲＡ通算８８７３戦目、中山１２Ｒのビッグドリーム（牡５歳、父ビッグアーサー）は直線で一度完全に抜け出したが、最後に差される形の２着。「勝ったかと思ったけどなぁ」と切り出しつつ、５５年にわたるホースマン人生に「悔いはないです」ときっぱり言い切った。自身は引退しても、息子の翔