東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、今大会限りで引退する細田あい（エディオン）が涙でラストランを終えた。女子マラソン日本歴代8位の記録を持つ細田は、2時間23分39秒の日本人トップでゴール。山あり谷ありの競技人生を、笑顔と涙で振り返った。30歳・細田の頬に涙が流れた。「友達やチームメート、知らない人からも『頑張れ』とか『ありがとう』と声をかけてもらって、泣きそ