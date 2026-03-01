◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第４節川崎２―２水戸（ＰＫ４―２）（１日・Ｕ等々力）川崎はＪ１初昇格の水戸を２―２で迎えたＰＫ戦の末に下した。前半終了間際に水戸ＦＷ加藤に２得点を許す苦しい展開となったが、後半にＦＷエリソンのＰＫとＭＦ脇坂のゴールで同点とし、ＰＫ戦で勝利した。＊＊＊今季初黒星を喫した前節（２月２１日・対ＦＣ東京、１●２）からスタメンを６人変更。センターＦＷはロマニ