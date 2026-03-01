岐阜県高山市の斐太高校で、卒業式恒例の「白線流し」が行われました。 【写真を見る】卒業式恒例の「白線流し」 変わらぬ友情を誓い合う 卒業生の9割は県外へ 高山市の斐太高校 セーラー服のスカーフと学生帽の白線を1本に結んで川に流し変わらぬ友情を誓い合うもので、今年の卒業生219人のうち9割ほどは進学や就職で県外に出るということです。 （卒業生）「本当に楽しくて最高の仲間たちとも出会えて充実