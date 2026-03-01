白煙を引きながら愛知の空を舞うブルーインパルス。 【写真を見る】ブルーインパルスが愛知の空に 航空自衛隊小牧基地で航空祭 戦闘機や輸送機の展示も 愛知県の航空自衛隊小牧基地で航空祭が開かれ、ブルーインパルスがアクロバット飛行を披露しました。 また会場では、自衛隊の戦闘機や輸送機が展示され内部が公開されたほか、ヘリコプターを使った救助活動のデモンストレーションも行われ、集