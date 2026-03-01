三重県伊賀市の住宅で3月1日、84歳の母親の首を絞め、殺害しようとしたとして、58歳の娘が逮捕されました。母親はその後死亡しました。逮捕されたのは、伊賀市上神戸の無職河合章江(58)容疑者で、1日午前9時ごろ、自宅で同居する母親の澄江さん(84)の首を絞め、殺害しようとした殺人未遂の疑いです。警察によりますと、河合容疑者は犯行後、知人の民生委員に「母親を殺してしまいました」と連絡し、民生委員が110番通報しま