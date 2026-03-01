「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）二所ノ関一門の連合稽古が１日、大阪市の商業施設・グランフロント大阪で行われた。隆の勝（３１）＝湊川＝は１４番取り１１勝３敗と絶好調だった。持ち味の突き押しだけでなく、組まれても止まらず寄り切った。勝ち残りの申し合いで５、３、３連勝。「順調です。今の状態でどれだけ関取衆に勝てるのか、引かれても落ちない体作りができているか知りたかった」と頷いた。