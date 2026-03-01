大相撲春場所（8日初日、エディオンアリーナ大阪）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が1日、JR大阪駅前の複合施設「グランフロント大阪」で行われ、関取最年長41歳の幕内・玉鷲（片男波部屋）が勢力的に計12番をこなした。この日は幕下以下のぶつかり稽古で自ら進んで2人に胸を出すなど気合十分。申し合いでも意欲的な取り口で土俵を活気づけた。本来は突き押しが得意だが王鵬との稽古では四つに組んでも鬼の形相で押し返すなど4