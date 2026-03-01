人気日本人女子レスラーの久々“スマイル”写真が話題に。多くのファンが激励のコメントを送っている。【画像】日本人女子、久々の“満開スマイル”ショットこのところ勝利に恵まれない状況が続いているのが、WWE女子スーパースターのカイリ・セインだ。年明け早々に先輩アスカとのユニット“カブキ・ウォーリアーズ”で保持していたWWE女子タッグ王座から陥落すると、その後もプレミアムイベントでアスカの失格をアシストして