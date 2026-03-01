ヘビーメタルバンド聖飢魔IIが1日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。デーモン閣下の相撲界デビューについて語った、デーモン閣下は2006年にNHKの大相撲解説を務め、話題になった。マツコ・デラックスは「こんな前なんだ。衝撃だったよ」と当時を振り返った。閣下は「わが輩は実はNHKはこのとき初めてだけど、その前、13年か、4年、相撲の専門紙でコラムを書いていた。だから詳しかったわけ。で、相撲の専門紙が