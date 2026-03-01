意外と存在する「奇数なクルマ」タイヤやヘッドライト、ドアをはじめ、クルマに備わるアイテムの多くは2つセットなどの「偶数」で揃えられています。しかし、こうした装備品を「奇数」で揃えた事例も、実は少なくありません。半端にも見える“奇数なクルマ”たちは、どのような経緯で生まれたのでしょうか。「1」「3」「5」といった数の順に解説していきます。【オバケみたい!?】これが「3輪・1ドア・1灯の奇数カー」です（写真