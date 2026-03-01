信号待ちをしていた大型犬が見つけたのは、大好きな交通整理のおじさん。その姿を捉えた瞬間に見せた喜びあふれる行動が、多くの人を笑顔にしたといいます。投稿は記事執筆時点で48万回以上再生され、「天使すぎる」「撫で待ちかわいい♡」などのコメントが寄せられています。 【動画：信号待ちで『交通整理のおじさん』を見つけた大型犬→まさかの行動と『素敵すぎる対応』】 信号待ちで見つけた“大好きな人” Instagram