「山に捨てようと思っている」と言われた犬の感動的なエピソードが話題となっています。保護されて生まれ変わるまでの変化をまとめた投稿は記事執筆時点で41万8000回再生を突破し、「辛くて涙が出ます…」「3年間よく頑張ってきたね」「幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『噛むし、山に捨てようと思っている』と言われたボロボロの犬を保護→愛情を注いだ結果…『表情の変化』】