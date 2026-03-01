1日午後6時0分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。 【写真を見る】【地震速報】宮崎県・鹿児島県で最大震度3の地震東かがわ市で震度2岡山・香川の各地でも震度1を観測 気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、宮崎県の都城市と