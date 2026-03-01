あさって3日の桃の節句を前に岡山城で「ひなまつりイベント」が開かれ多くの家族連れらでにぎわいました。 【写真を見る】岡山城の天守閣前広場で“烏城ひなまつり”子どもたちがおひな様になり切って写真に「おひな様の気分」 「秀、イエー！」日中は気温がぐんぐん上がりぽかぽか陽気のもとで開催された烏城ひなまつりです。岡山市などでつくる実行委員会が桃の節句にちなんで日本の伝統文化に親しんでもらおうと毎年