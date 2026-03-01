来年春卒業予定の学生に対し、きょう（1日）企業の説明会などが解禁され、岡山でもさっそく合同企業説明会が開かれました。 【写真を見る】企業の説明会などが1日解禁に来年春卒業予定の学生向けに合同企業説明会人出不足で「売り手市場」続く【岡山】 「マイナビ就職EXPO」には、県内企業など約130社が参加しましたマイナビによりますと、人手不足を理由に、「売り手市場」が今年も続いています。一方で、生成AIの普及によ