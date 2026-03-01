3月1日、愛知県春日井市の国道でパトカーの追跡を受けた原付バイクが軽自動車と衝突し、運転手が現場から逃走しました。警察によりますと、1日午前1時半ごろ春日井市瑞穂通の国道19号で、パトカーの追跡を受けていた2人乗りの原付バイクが車線変更をした際、走行中の軽自動車と衝突しました。この事故によるケガ人はいませんでしたが、原付バイクの運転手は現場に車両を残したまま逃走していて、警察は同乗して