カタール航空は、カタール領空の閉鎖に伴い、ドーハ発着便の一時運休を継続している。最新情報は現地時間3月2日午前9時（日本時間同日午後3時）までに提供する。カタール民間航空局が領空閉鎖を解除し次第、運航を再開する。カタールのほか、イランとイスラエル、クウェート、アラブ首長国連邦（UAE）も領空を閉鎖した。