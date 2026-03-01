明治安田J1百年構想リーグ第4節が1日に行われ、川崎フロンターレと水戸ホーリーホックが対戦した。覇権奪回に向けて攻守に課題が山積みの川崎Fが、長谷部茂利監督の古巣水戸を『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』に迎えての一戦。川崎Fは序盤こそ良い形でゴール前に迫れていたが、決定機を生かすことはできない。こう着状態が続くなか、先手をとったのは水戸だった。大崎航詩のクロスに合わせた山本隼大のヘディングシ