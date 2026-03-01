斑尾高原スキー場で2月28日発生した雪崩の現地調査が行われ、気温の上昇などで雪の層が一気に滑り落ちる「全層雪崩」とみられることが分かりました。 妙高市と長野県にまたがる斑尾高原スキー場で雪崩が発生し、14歳の少年を含む4人がけがをしました。 警察と消防などが3月1日現地調査を行い、雪崩は最大で幅が185m、長さが600mに渡っていました。 気温が上がった時に発生しやすい「全層雪崩」が起きたとみられて