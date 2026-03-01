加藤綾菜は夫・茶と共に1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。【写真】加藤茶、加藤綾菜からサプライズ誕生日プレゼント綾菜は「どうやったら加トちゃんがおいしいご飯を食べてくれるか」と考え、大阪の大学病院などで料理の勉強をするなど加トちゃんの食生活をサポートしてきた。料理のほかにも介護を勉強して資格を取得。また