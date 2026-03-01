平均世帯視聴率は13％前後をキープし、好調の『豊臣兄弟！』。大河ドラマ王道の戦国時代が舞台とあり、往年の大河ファンからは期待の声が。しかし、戦国大河の中にも、名作もあれば駄作もあり─。ということで、30代〜60代男女500人にアンケート。駄作の戦国大河といえば？【結果一覧】視聴者が選ぶ戦国大河ドラマ「駄作」ランキングTOP5宣教師視点の謎作品がランクイン！5位は『信長 KING OF ZIPANGU』（1992年）「よくわからな