加藤茶が妻・綾菜と共に1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。結婚して15年目を迎える2人。イベントでは、2人の絆や加藤家の”笑顔の秘訣”について語った。【写真】加藤茶、加藤綾菜からサプライズ誕生日プレゼントこの日が83歳の誕生日である加トちゃん。「108歳＝茶寿」まで長生きすると話す加トちゃんだが、結婚する前には大動