再生可能エネルギー出力制御の仕組み東京電力ホールディングスの送配電会社、東京電力パワーグリッド（PG）は1日、太陽光など再生可能エネルギーの発電事業者に一時的に発電抑制を求める「出力制御」を初めて実施したと発表した。制御の実績が電力全10社の管内に広がった。出力制御が増えれば売り上げ減少で再エネ発電事業者の経営に影響が出かねず、政府や電力大手による対策が急務となっている。電力は発電量と消費量のバ