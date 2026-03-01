健康的な食習慣はどのようなものか。89歳の現役医師、帯津良一さんは「私は生野菜がいくら健康にいいと言われても見向きもしない。ただ、煮たり焼いたりと火を通した野菜はいただく。その際に大切にしていることがある」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからやればいい』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SerAlexVi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SerAlexVi■生