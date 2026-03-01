2月28日、藤岡佑介騎手が阪神12Rでの騎乗を最後に現役生活に幕を下ろし、最終レース終了後に引退式が行われた。ラストライドは17番ダノンキラウェアに騎乗し7着。レース後の阪神競馬場では、多くの関係者やファンに見守られながら引退式が実施された。藤岡騎手は2026年度新規調教師試験に合格しており、今後は調教師として新たなキャリアを歩む。式典で藤岡騎手は「今日は遅くまで引退式を見守ってくださって本当にありがとう