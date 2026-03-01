◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節川崎２―２（ＰＫ４―２）水戸（１日・Ｕ等々力）前節で、Ｊ１クラブとして臨む公式戦で歴史的な初勝利をＰＫ戦で挙げた水戸は、初の９０分での勝利を目前で逃し、ＰＫ戦の末に敗れて勝ち点１となった。＊＊＊格上の川崎を相手に、水戸らしさを存分に発揮した。序盤から川崎にボールを持たれながらも、要所を締めた。耐える時間を乗り越えると、前半４５分にＦＷ