矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝が１月２４日から３月１日まで行われた１回小倉競馬でリーディングトレーナーに輝いた。４勝で武英調教師、杉山佳調教師、村田調教師と４人が並んだが、２着数（３回）で他の３人を上回った。２月２８日に小倉で障害未勝利のホウオウプロサンゲ、別府特別のホウオウアートマンの２勝を加え、逆転でリーディングの座に就いた。