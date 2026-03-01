小西一男調教師（７０）＝美浦＝は３月１日、最後に中山で計４頭を出走させて、３Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）のカンノンミッキー（牡、父ミッキーロケット）の４着が最高着順だった。最終１２Ｒ・４歳上２勝クラス（ダート１２００メートル＝１６頭立て）のガーネットウインク（牝４歳、父エポカドーロ）は、まな弟子の田辺裕信騎手の手綱で１１着に終わった。「結果はあんまりでしたけどね。無事にで