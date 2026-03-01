今回、Ray WEB編集部は勘違い男について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はお昼休みに友だちの早織と健と話していました。そこへ彼らの友だちの伸弥がやってきて……？あらぬことを健に言われ、驚く主人公。どうして主人公が伸弥を好きということになっているのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：偲ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】初対面の男友だちに“とんでもない噂