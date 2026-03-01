大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて二所ノ関一門連合稽古がＪＲ大阪駅前のグランフロント大阪北館で行われた。４１歳の幕内・玉鷲（片男波）が１２番で６勝６敗。鋭い突き押しで幕内・豪ノ山（武隈）らに攻め込んだ。初場所後にギネス世界記録「大相撲最多連続出場」に認定されて公式認定証を贈呈されたベテランは「力は出した。まだ１週間あるので、頑張りたい」と笑顔をみせた。休場がなければ春