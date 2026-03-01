◇宮様スキー大会国際競技会◇ジャンプ◇ラージヒル（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）ラージヒルが行われ、女子は岩佐明香（２９）＝大林組＝が１回目１３５・５メートル、２回目１１３メートルの１９９点で３年ぶり２度目の優勝を果たした。男子は弟の岩佐勇研（２６）＝東京美装＝が３位に入った。岩佐勇は１回目はヒルサイズを超える１４３メートルをマーク。２回目は１