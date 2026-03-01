◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、１番人気で幸英明騎手が騎乗したセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は１２着だった。逃げて直線を迎えたが、最後は馬群にのみ込まれてしまった。２０２３年の七夕賞、２５年のエプソムＣに続く、重賞３勝目はならず。昨秋は天皇賞・