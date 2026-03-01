山形県内の公立高校では3月1日卒業式のピークを迎えました。山形市の山形南高校では、237人の卒業生が3年間過ごした学び舎を巣立ちました。3月1日は山形県内32の公立高校で卒業式が行われました。このうち山形市の県立山形南高校では、普通科と理数科の生徒合わせて237人が3年間過ごした学び舎を巣立ちました。卒業生代表 答辞「僕たちの熱くて汗臭くてばかみたいに笑いあった最高な3年間は何にも代えることはできないしここ