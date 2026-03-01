茨城・水戸市の中古車販売店に客を装い来店し、高級外車を盗んだ疑いで50歳の男が逮捕されました。伊藤猛志容疑者（50）は2月23日、水戸市の中古車販売店から530万円相当の高級外車を盗んだ疑いが持たれています。伊藤容疑者は客を装い来店し「試乗したい」と申し込み、従業員が目を離したすきに、車に乗り、走り去ったということです。盗まれた車は当日の夜、市内の駐車場で発見されました。警察の調べに対し、伊藤容疑者は容疑を