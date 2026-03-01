イランへの軍事攻撃を受けて、日本で生活するイラン人からは母国の家族の身を案じる声があがっています。ペルシャ絨毯店「バハール」 グーチャーニー・ビジャンさん「（親族からは）『イスラエルが爆弾を落としました』『インターネットが切れる可能性があるから心配しないで』と」都内でペルシャ絨毯店を営むイラン出身の男性は、首都テヘランで暮らす甥ときのうの午後以降、連絡が途絶えていると話します。グーチャーニー・