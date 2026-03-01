中日の今季開幕投手を柳裕也投手（31）が務めることが決まった。1日、バンテリンドームナゴヤで行われたDeNAとのオープン戦後に井上一樹監督が明らかにした。2年ぶり2度目の大役で、27日にマツダスタジアムで行われる広島戦で先陣を切る。宮崎県都城市出身で、2017年に明大からドラフト1位で入団。21年には最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得した。昨季は右肩の不調もあり3勝5敗、防御率3.29だった。井上監督は「開幕戦