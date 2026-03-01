宇宙開発ベンチャーのスペースワンは、1日予定していた小型ロケット「カイロス3号機」の打ち上げを中止しました。想定していた気象環境ではなかったということです。小型ロケット「カイロス3号機」は、午前11時に和歌山・串本町の発射場から打ち上げられる予定でしたが、予定時間の約30分前に「天候分析の結果中止した」と発表されました。スペースワンは会見を開き、中止を決めた詳細な理由について飛行経路を冬の気象に基づいて