お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが1日、自身のインスタグラムを更新。「本日、21歳を迎えました」と誕生日を報告し、撮影ショットを披露した。【写真】「かわいすぎる」「どんどん美女に」21歳迎え“記念ショット”を公開した池田レイラお団子のアップヘアで白と水色の淡い色合いのフリルドレスに身を包んだ池田。愛らしい笑顔でかわいらしいポーズを決めた撮影ショット4枚を公開した。投稿では、「歳を重ねるごと