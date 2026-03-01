第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。フィギュアスケートペアの14年ソチ五輪代表・高橋成美さん（34）が大会アンバサダーとして盛り上げた。大役が決まった時は「よっしゃ！って感じだった。また三浦とつながっていられるのが、とてもうれしかった」。昨年はスペシャルゲストとしてハーフマラソンに出場した。ミラノ・コルティナ五輪で