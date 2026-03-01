いすゞ新型「ヴィークロス」430万円から発表！いすゞは2026年2月23日、インド市場向けに展開しているピックアップトラック「V-Cross（ヴィークロス）」の新型モデルの販売を開始したと発表しました。これまでの“商用車”という枠を大きく超える進化を遂げた同車は、現地でも注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがいすゞ新型「ヴィークロス」です！（77枚）同社のピックアップトラック「D-MAX」シリーズに属し